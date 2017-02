Le jour où le SM Caen chuta à Dijon (2-0) après avoir brillé face au PSG

Une Affiche-Une Histoire vous fait revivre à chaque mi-temps des matchs du SM Caen un match ayant opposé les caennais et leurs adversaires du soir. Pour ce déplacement à Dijon, nous vous proposons le Dijon-Caen (2-0) du 25 mars 2012 avec Aurélien Montaroup. Ce jour-là, Caen s'était vu trop beau.

Aurélien Montaroup se souvient parfaitement de ce Dijon- SM Caen (2-0) qui s'était déroulé par un dimanche ensoleillé, le 25 mars 2012. C'était lors de la 29e journée de Ligue 1. La semaine précédente, les footballeurs caennais avaient manqué de peu de faire chuter le PSG à d'Ornano. Les joueurs de Carlo Ancelotti avaient arraché le nul dans les arrêts de jeu (2-2). Les Normands vont tomber de haut en Bourgogne.

"Ce jour-là on avait pris l'eau."

"On est arrivé à Dijon où on s'est vu peut-être un peu trop beau, concède Aurélien Montaroup. On est tombé sur une équipe qui nous est rentrée dedans d'entrée." Deux buts deKoro Kone (22e) et de Younousse Sankhare (69e) vont plier un match à sens unique.

"Ce match nous a fait rentrer dans une spirale négative."

"Ce jour-là on avait pris l'eau, se souvient Aurélien Montaroup, qui a aujourd'hui entamé sa reconversion avec le Stade Rennais. On était sorti d'un match sans et c'était un signal avant-coureur. Ca nous a fait rentrer dans une spirale un peu négative."

Le Stade Malherbe de Caen terminera la saison sur trois défaites et sera relégué lors de la dernière journée en compagnie de... Dijon et d'Auxerre.