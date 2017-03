Le jour où le SM Caen signa sa plus large victoire à l’extérieur en Ligue 1 à Nice (4-0)

France Bleu vous propose à chaque mi-temps des rencontres du SM Caen une affiche l'ayant opposé à son adversaire du soir. Pour ce déplacement à Nice, nous vous proposons de revivre un OGC Nice - Caen du Ier mai 2011. Il reste à ce jour la plus large victoire à l’extérieur en Ligue 1 du SM Caen

Lors de cette 33e journée de Ligue 1, le SM Caen s'était déplacé en position de relégable (18e) chez des Niçois qui n'avaient pas pris le large au classement (14e mais 3pts seulement de plus que les Caennais).

Un but de Romain Hamouma (34e) suivi d'un deuxième de Yohan Mollo (45+2) précédé par l'expulsion de Civelli (45+1) vont permettre aux caennais de s'imposer sur un score large (4-0) au stade du Ray.

"C'est une victoire qui nous a fait énormément de bien." Nicolas Seube

"Je m'en souviens. On n'était pas au mieux au classement se remémore Nicolas Seube qui portait ce jour-là le brassard de capitaine du SM Caen. Il me semble qu'on était dans les relégables. C'est une victoire qui nous a fait énormément de bien. Derrière, on a pu enchaîner et on s'est sauvé. Ça a été une saison très difficile puisqu'il me semble que Monaco est descendu cette année-là avec 44 points mais cette victoire reste un bon souvenir."