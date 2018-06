Chaque jour France Bleu relate le quotidien de l'équipe de France, avant et pendant le Mondial en Russie. Ce mardi Nabil Fekir a donné des nouvelles de son genou, les joueurs se sont imposés dans la douleur face au U19 du Spartak Moscou, Olivier Giroud est revenu sur la victoire face à l'Australie.

Ce mardi en conférence de presse, Nabil Fekir a rassuré les supporters de l'équipe de France sur son genou. En match amical à l'entraînement, les Bleus se sont imposés (3-2) contre les U19 du Spartak Moscou, et Olivier Giroud est revenu le premier match de l'équipe de France face à l'Australie (2-1).

Nabil Fekir rassure

Quelques jours après l'annonce de son transfert avorté au Liverpool FC, Nabil Fekir s'est présenté face à la presse ce mardi, à deux jours du deuxième match de l'équipe de France au Mondial face au Pérou, ce jeudi (17h heure française).

Le milieu de terrain de l'OL a rassuré tout le monde sur ses sensations. "Le genou va super bien. On travaille dessus, je fais du renforcement, mais je me sens comme avant ma blessure et j’espère que ça va continuer comme ça", a-t-il confié.

Le joueur de l'équipe de France qui dispute sa première Coupe du Monde en Russie, a joué quelques minutes face à l'Australie, ce samedi 16 juin, à la place d'Ousmane Dembélé.

Les Bleus ont encaissé deux buts face aux U19 du Spartak

Les remplaçants qui n'ont pas ou peu joué contre l'Australie ont eu le droit à une opposition face aux U19 du Spartak Moscou. Les Bleus se sont imposés, non sans mal, 3-2 grâce à Giroud, Fekir et Matuidi.

En première période, Olivier Giroud (toujours avec un bandage à la tête) et Nabil Fekir ont trompé Alphonse Areola, qui jouait avec les U19 du Spartak. Steve Mandanda a encaissé deux buts sur deux actions venues du côté gauche de Benjamin Mendy. Une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'une blessure d'Hugo Lloris, gardien titulaire des Bleus, pourrait nuire à l'équipe de France.

"On a pas le droit de passer à côté" - Olivier Giroud

L'attaquant des Bleus, Olivier Giroud, est revenu sur la victoire de l'équipe de France pour son premier match face à l'Australie (2-1), ce samedi 16 juin. Pour le joueur de Chelsea, jouer une coupe du monde "est un rêve de gosse", "il y a beaucoup d'émotion" a t-il ajouté

Olivier Giroud estime que les Bleus n'ont "pas le droit de passer à côté d’événements comme ça", "pour ne pas avoir de regrets", a t-il expliqué au service de communication de l'équipe de France.

L'attaquant des Bleus, quatrième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, est rentré en cours de jeu face à l'Australie, est à l'origine du deuxième but français.

Olivier Giroud revient sur la victoire face aux Australiens (2-1), son état d'esprit, sa forme physique et ce début de Coupe du Monde

➡️ L'interview complète : https://t.co/u6g1s2jYKqpic.twitter.com/8PlMt4PG5F — Equipe de France (@equipedefrance) June 19, 2018

Avant d'affronter le Pérou ce jeudi (17h heure française), les joueurs de l'équipe de France quitteront leur camp de base à Istra, ce mercredi pour Iekaterinbourg, où aura lieu la conférence de presse de veille de match.