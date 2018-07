Chaque jour France Bleu relate le quotidien de l'équipe de France, avant et pendant le Mondial en Russie. Ce mercredi Rami a beaucoup fait rire en conférence de presse, Matuidi a parlé de l'esprit de groupe qui règne dans l'effectif et Edinson Cavani, blessé, ne devrait pas jouer le quart de finale.

Ce mercredi, Adil Rami était en feu en conférence de presse, Blaise Matuidi, plus sobre, s'est exprimé sur l'esprit de groupe de l'équipe de France et l'attaquant de l'Uruguay, Edinson Cavani, blessé lors de son dernier match contre le Portugal, ne devrait pas disputer le quart de finale contre les Bleus, ce vendredi (16h heure française).

Le show Rami

Seul joueur de champ à n’avoir pas encore disputé la moindre minute lors de la Coupe du monde en Russie, le défenseur des Bleus, Adil Rami, était en feu lors de sa conférence de presse, ce mardi à Istra. La conférence de presse du stoppeur à la barbe drue a très vite tourné au numéro de stand-up.

Le défenseur de l'Olympique de Marseille s'est notamment exprimé sur le surnom qu'il a attribué au héro du 8e de finale du Mondial contre l'Argentine, Benjamin Pavard.

«Benjamin Pavard disait d'arrêter de l'appeler Jeff Tuche, vous (les journalistes) n'êtes pas son pote hein mais.... sacré Tuche de balle quand même !» 😆



💬 Adil Rami#lequipeCDMpic.twitter.com/vBC7zqkfs2 — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) July 4, 2018

Alors que Blaise Matuidi devait lui succéder en conférence de presse, Adil Rami s'est gentiment moqué d'un journaliste qui lui avait posé la même question un peu plus tôt. Séquence régalade.

Et quand soudain la conférence de presse est interrompue par.... Adil Rami toujours présent dans la salle 😆 #lequipeCDMpic.twitter.com/0bX4QnIJFM — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) July 4, 2018

L'équipe de France est une "famille"

En conférence de presse, le milieu de terrain de la Juventus Turin a donné son sentiment sur l'état d'esprit du groupe depuis le début du Mondial. En effet, les 23 joueurs de l'équipe de France présents en Russie, affichent une véritable solidarité.

"On vit très bien ensemble, les jeunes et les moins jeunes, on est une famille", a t-il expliqué.

«On vit très bien ensemble, les jeunes et les moins jeunes, on est une famille»



💬 Blaise Matuidi #lequipeCDMpic.twitter.com/kdoFlWboCh — la chaine L'ÉQUIPE (@lachainelequipe) July 4, 2018

Pas de miracle pour Cavani ?

Sorti sur blessure contre le Portugal (2-1), à l'occasion des 8es de finale de la Coupe du monde, Edinson Cavani ne devrait pas disputer le quart de finale face à l'équipe de France, ce vendredi (16h). L'attaquant du Paris Saint-Germain pourrait être insuffisamment remis de son élongation au mollet gauche.

La fédération uruguayenne de football a précisé que le buteur de la Celeste souffrait d'une élongation au mollet gauche, ainsi que d'une lésion oedémateuse. Un pépin physique très gênant dans une telle compétition qui ne lui permettrait pas d'être remis au plus vite.