L'équipe de France s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde, ce jeudi, après s'être imposée contre le Pérou (1-0). Les joueurs ont exprimé leur joie après la victoire sur les réseaux sociaux et Olivier Giroud s'est exprimé sur les performances de "Grizou" dans ce Mondial.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les 8e de finale de la Coupe du Monde ce jeudi 21 juin en s'imposant face à une belle équipe péruvienne (1-0). Les Bleus ont exprimé leur joie après la victoire et Olivier Giroud s'est, quant à lui, exprimé sur les performances d'Antoine Griezmann depuis le début de la compétition et sur son rôle en équipe de France, ce vendredi.

La joie des Bleus après la qualification

La France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale en s'imposant face au Pérou (1-0) au Stade Central d'Ekaterinbourg ce jeudi 21 juin, grâce à un but de Kylian Mbappé. Après la victoire, les joueurs de l'équipe de France ont exprimé leur joie sur les réseaux sociaux.

C'est le cas du latéral gauche de l'équipe de France, Lucas Hernandez, qui a posté une photo de lui-même, en transe au coup de sifflet final.

L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, buteur lors de la victoire face au Pérou, a sobrement posté la photo de sa fameuse célébration, accompagné d'Antoine Griezmann. Il est devenu, à 19 ans, six mois et un jour, le plus jeune buteur français dans une phase finale de Coupe du monde.

N'Golo kanté et ses "15 poumons" et sa chanson

Après le succès de l'équipe de France contre le Pérou lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2018 (1-0), les Bleus ont félicité N'Golo Kanté, auteur d'une très bonne prestation.

"Avec N'Golo kanté aussi c'est plus facile, il court partout, il a quinze poumons. Le foot est beaucoup plus facile avec des joueurs comme ça", a expliqué Paul Pogba en zone mixte. "N'Golo, tu le vois partout, d'un seul coup, il sort de la terre ! C'est incroyable de jouer avec un joueur comme ça qui te récupère je ne sais pas combien de ballons dans un match. Espérons qu'il continue comme ça", a expliqué Lucas Hernandez.

Le milieu de terrain qui a désormais sa chanson sur l'air de "Champs-Elysées" de Joe Dassin.

Olivier Giroud pense qu'Antoine Griezmann va "monter en puissance"

Présent ce vendredi en conférence de presse, Olivier Giroud s'est confié sur le niveau de jeu affiché par Antoine Griezmann depuis le début de la compétition, confirmant que ce dernier se sent "peut-être un peu moins bien physiquement".

"Il a eu une longue saison, éprouvante. Il a joué énormément de matchs. C’est vrai qu’il se sent peut-être un peu moins bien physiquement. Mais il va se gérer et être en forme pour la suite de la compétition. Quand on a un peu moins de jambes, c’est un peu moins évident d’être à l’aise sur le terrain"

"Même quand il a un peu moins de jambes, il est très important dans son intelligence de jeu et son sens de la passe. Je pense qu’il va monter en puissance, je l’espère. Ça avait aussi été le cas à l’Euro, il avait commencé doucement et avait fini très fort. Je ne me fais pas de souci pour lui", a t-il ajouté.

Olivier Giroud, très bon face au Pérou, a d'ailleurs expliqué que ce math allait "compter" pour la suite du Mondial. L'attaquant de l'équipe de France n'était pas titulaire lors du premier match face à l'Australie, est-il en train de devenir un titulaire indiscutable avec les Bleus ?