Le journal des Bleus : Pavard a sa chanson, Giroud en feu à l'entraînement , Deschamps fête sa 80e a la tête de l'équipe

Par Léo Sanmarty, France Bleu

Chaque jour France Bleu relate le quotidien de l'équipe de France, avant et pendant le Mondial en Russie. Après son match face à l'Argentine et son but exceptionnel, Benjamin Pavard a gagné une chanson, à l'entraînement Giroud a régalé, Didier Deschamps a fêté son 80e match à la tête des Bleus.