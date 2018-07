Ce jeudi en conférence de presse, Paul Pogba a expliqué vouloir son étoile à la fin de la finale entre la France et la Croatie, ce dimanche. Samuel Umtiti raconte sa célébration après son but contre la Belgique. Kylian Mbappé était absent de l'entraînement collectif du groupe ce jeudi.

J-3 avant la finale de la Coupe du Monde 2018 en Russie entre la France et la Croatie, ce dimanche à 17h. Ce jeudi en conférence de presse, Paul Pogba a exprimé son souhait de décrocher son étoile sur le maillot des Bleus, Samuel Umtiti, héros de la demi-finale contre la Belgique, est revenu sur sa célébration après son but, Kylian Mbappé était absent de l'entraînement collectif, ce jeudi.

Paul Pogba souhaite décrocher son étoile

Le milieu de terrain des Bleus Paul Pogba, s'est exprimé sur le parcours des Bleus et sur la finale du Mondial face à la Croatie en conférence de presse ce jeudi à Istra.

Paul Pogba a donné son sentiment sur le jeu à mettre en place dimanche en finale. "Une finale, moi j'ai toujours appris que ça ne se joue pas, mais que ça se gagne. Il n'y aura pas de plan anti-Modric, mais un plan pour chaque croate. On va faire en sorte qu'ils ne soient pas en forme. Le plus important c'est la niaque et la gagne, c'est tout." a t-il précisé.

Si la France a déjà une étoile sur son maillot, Paul Pogba souhaite, lui, avoir la sienne. "L'étoile, je l'ai sur le maillot mais je ne l'ai pas gagnée. Je la veux aussi", a t-il expliqué.

Umtiti revient sur sa célébration

Depuis mardi soir, l'image a fait le bonheur des réseaux sociaux. Buteur contre la Belgique (1-0), Samuel Umtiti s'est adonné à un petit pas de danse juste après son coup de tête devant dans les filets du gardien belge Thibaut Courtois, un geste qui a largement fait sourire ses partenaires et le public.

Présent en conférence de presse ce jeudi à Istra, le défenseur de 24 ans est revenu sur cette célébration savoureuse.

Mbappé absent de l'entraînement collectif

Après leur journée de repos suite à la victoire face à la Belgique en demi-finale du Mondial (1-0), mardi, les Bleus se sont tournés vers la préparation de la finale du Mondial face à la Croatie lors d'un entraînement collectif sur la pelouse du stade Glebovets à Istra, ce jeudi.

Six membres de l'équipe-type des Bleus étaient absents de l'entraînement collectif. Ces six joueurs sont le gardien Hugo Lloris, l'arrière droit Benjamin Pavard, les défenseurs centraux Raphaël Varane et Samuel Umtiti, ainsi que les attaquants Kylian Mbappé et Olivier Giroud.

Pavard et Mbappé sont venus au stade d'entraînement de Glebovets avec le groupe mais se sont retirés en salle de massage.

Les cinq autres titulaires, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Blaise Matuidi, Paul Pogba et Antoine Griezmann, connaissaient de leur côté un entraînement aménagé, en faisant des tours de terrain en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont.

Le sélectionneur Didier Deschamps avait prévenu que ses joueurs allaient récupérer "pendant 48 heures" après la victoire en demi-finale mardi contre la Belgique (1-0).

Kylian Mbappé joueur préféré des Français

Kylian Mbappé devient le joueur préféré des Français. Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Hugo Lloris sont en forte hausse, selon le résultat d'un sondage Elabe pour BFMTV publié mercredi soir.

57% des Français choisissent Kylian Mbappé dans le top 3 de leurs joueurs préférés, et 28% (+15) le placent en 1er.

Cette progression fulgurante (4ème à la 1ère place) fait suite à des performances très convaincantes du jeune attaquant français, notamment contre l’Argentine (auteur de deux buts).

Il devance Antoine Griezmann, en troisième position et en baisse par rapport à il y a 15 jours (37%, -33 points rapport au sondage effectué les 5 et 6 juin).