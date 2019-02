Le journaliste Pierre-Hakim Ouggourni invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Cette semaine, le journaliste spécialisé foot Pierre-Hakim Ouggourni est notre invité.

Pierre-Hakim Ouggourni, journaliste spécialisé foot et commentateur pour la chaîne FFF TV.

Une actualité football dense pour ce nouveau numéro d'#USBFOOT. Anthony Brulez reçoit Pierre-Hakim Ouggourni, journaliste spécialisé foot et commentateur pour la chaîne FFF TV.

Au sommaire un point sur le mercato, notamment au Angers SCO , la coupe de France avec la qualification du FC Nantes . Les supporters du FC Nantes qui vivent toujours avec le souvenir d'Emilano Sala. Nous faisons également un point sur le Championnat National de Football avec 3 matchs à l'extérieur cette semaine pour Le Mans FC Stade Lavallois Mayenne Football Club et SO Cholet.

Tous les jeudis, France 3 Pays de la Loire évoque avec un invité l’actualité du football dans la région, en particulier pour les trois clubs du championnat national (Cholet - Le Mans - Laval) et les deux clubs de Ligue 1 (Angers SCO – FC Nantes).

Dans le "vestiaire", un véritable vestiaire d’amoureux du football, place à une sélection d’images et de témoignages recueillis sur les réseaux sociaux. Les journalistes de France Bleu nous livrent leurs analyses avant chaque journée de championnat.