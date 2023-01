Le label du rappeur marseillais JuL sur le maillot de l'OM

"Une dinguerie", "un rêve de gosse"... JuL inconditionnel de l'OM, footballeur amateur, mesure le chemin parcouru avec sa présence sur le maillot de son équipe de cœur. Génie du teasing, le rappeur avait prévenu ses troupes si nombreuses qu'à minuit, ce jeudi, il allait se passait quelque chose d'énorme. C'est donc à minuit pile qu'a été mis en ligne la confirmation du partenariat entre l'OM et la marque D et P (D'or et de Platine), le label de JuL.

300.000 vues en quelques heures pour le clip qui annonce le partenariat. Le Marseillais allié au club le plus populaire de France ne pouvait que faire des étincelles. "Bienvenue dans la famille OM mon sang" a salué Dimitri Payet en posant avec le plus gros vendeur de disque de l'histoire du rap français, le prolifique géniteur de 27 albums.