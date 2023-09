Le latéral droit du SM Caen Valentin Henry invité de Allo Malherbe

Pas de match ce week-end en raison de la trêve internationale mais une actualité riche pour le SMC : l'intégration des deux dernières recrues (Hianga'a Mbock et Mickaël Le Bihan) , le match de préparation au Havre (1-0) et le prochain match contre Saint-Etienne : un rebond et ça repart ? Bref, pas d'excuse pour ne pas participer et venir débattre en direct avec nous. D'autant que nous aurons en invité le défenseur du SM Caen Valentin Henry avec nous.

Valentin Henry invité ce lundi soir dans Allo Malherbe.

Le latéral droit caennais est l'une des recrues de cet été et c'est déjà un titulaire indiscutable puisqu'il n'a pas manqué la moindre minute de championnat.

Presqu'une envie de rattraper le temps perdu après une saison conflictuelle avec son ancien coach et son ancien club Sochaux. Elle lui a valu une mise à l'écart et une fin de contrat difficile dans le Doubs.

Arrivé libre cet été au Stade Malherbe Caen , Valentin Henry a retrouvé Jean-Marc Furlan ,un coach qui à ses débuts à Brest l'avait replacé de milieu offensif à défenseur droit parce qu'il ne claquait pas assez de buts à son goût.

Aujourd'hui ,ce sont les autres qui claquent des buts grâce à ses centres. Valentin Henry est actuellement le meilleur passeur décisif du SMC.

A bientôt trente ans (Le 18 septembre) , Valentin Henry est persuadé de vivre ce qui pourrait devenir la plus belle saison de sa carrière aussi bien dans le plaisir de jouer qu'avec le groupe caennais.

Gagnez vos places pour SM Caen - Saint Etienne

Venez gagner pendant l'émission vos places pour le troisième match de la saison à domicile du SM Caen le samedi 16 septembre face à Saint Etienne . Il suffit de vous inscrire en nous appelant à un quiz final autour des Rouge et Bleu et de la Ligue 2 en appelant le 02.31.44.48.44. Nous vous proposerons de gagner vos places dans un duel à base de questions à choix multiples.

