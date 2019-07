Le Lensois Jean-Ricner Bellegarde, première recrue de Strasbourg

Strasbourg, France

Après les départs d'Anthony Gonçalves, de Pablo Martinez ou encore de Yoann Salmier, le Racing Club de Strasbourg tient enfin sa première recrue. Le milieu de terrain lensois Jean-Ricner (il faut prononcer le "c") Bellegarde a signé un contrat de quatre ans avec le club strasbourgeois. Le Franco-Haïtien a fêté ses 21 ans la semaine passée. C'est un pari sur l'avenir que fait le Racing.

Espoir à confirmer

Depuis l'âge de 15 ans, il a été formé à la Gaillette à Lens. Surnommé" Jean Jean", il est considéré comme l'une des pépites du centre de formation nordiste, mais il a eu du mal à gagner ses galons de titulaire après la signature de son premier contrat pro. En trois ans, il n'a joué que 55 matchs en Ligue 2 avec le club nordiste, mais le franco-haïtien a terminé la saison dernière en boulet de canon. Il a été décisif dans le beau parcours de Lens qui a failli monter en Ligue 1.

Un milieu relayeur

Petit gabarit d'un mètre 70, Jean-Ricner Bellegarde est milieu défensif de formation. Mais en pro, il a le plus souvent joué en tant que milieu relayeur. Ses formateurs louent notamment ses qualités de percussion. Il était courtisé par plusieurs autres clubs de Ligue 1. Au Racing, il espère marcher dans les traces d'Ibrahima Sissoko et de Youssouf Fofana, deux autres jeunes d'une vingtaine d'années, qui ont brillé la saison passée dans l'entre-jeu strasbourgeois.

« Je sentais que c’était le moment pour moi de tenter ma chance en Ligue 1, a déclaré Jean-Ricner Bellegarde au site internet du RC Lens. J’aurais voulu que ça se fasse avec Lens, ça se fera avec un autre Racing ! Je sais que mes potes vont me manquer, la ferveur des supporters aussi même si je sais qu’à Strasbourg, cela peut être bien chaud aussi comme ambiance. Je crois qu’au niveau de la passion, je ne serai pas dépaysé... Je souhaite de tout cœur retrouver les Sang et Or très prochainement en Ligue 1 ! »