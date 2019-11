Le Lillois Jonathan Ikoné forfait avec l'équipe de France Espoirs

Retour à Lille plus tôt que prévu pour Jonathan Ikoné. Le milieu du Losc a déclaré forfait avec l'équipe de France Espoirs pour la rencontre de mardi contre la Suisse dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2021. D'après la FFF, il souffre d'une tendinite persistante au genou. "Après concertation avec le staff médical et s’être entretenu avec le joueur, Sylvain Ripoll a décidé de le remettre à la disposition de son club" précise la Fédération sur son site internet. Mounir Chouiar (Dijon FCO) et Youssouf Fofana (RC Strasbourg) ont été appelés en renfort.

Lille se déplace ce vendredi soir (20h45) au Parc des Princes pour défier le PSG lors de la 14e journée de Ligue 1.