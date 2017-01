Football : Le Limougeaud Saïd Ennjimi élu président de la fédération de la Nouvelle Aquitaine

L'ancien arbitre international, le Limougeaud Saïd Ennjimi, devient le premier président de la fédération régionale de football de la Nouvelle Aquitaine. Il a été élu avec plus de 63% des voix par les clubs de la région.

Il a été élu ce samedi. Saïd Ennjimi, ancien arbitre international installé à Limoges, devient le premier président de la fédération régionale de football de la Nouvelle Aquitaine. Avec la fusion des région, les fédérations de foot aussi se sont unis. Et trois candidats se sont présentés pour diriger la nouvelle instance du foot régional. Saïd Ennjimi, donc, mais aussi les anciens présidents des ligues Centre Ouest et Aquitaine : Henri Monteil et Amador Carreras.

Plus de 63% des voix

Finalement, c'est l'outsider Limougeaud qui a été choisi par les clubs de la région. Et c'est un véritable plébiscite puisque Saïd Enjimi a remporté plus de 63% des voix au second tour. "C'est une très grande fierté" sourit Bernard Ladrat, le président du district de la Haute-Vienne. Désormais, il est à la tête de l'une des plus grandes fédérations de foot régionale de France avec 1500 clubs et plus de 185 000 licenciés. Lors de sa campagne, Saïd Ennjimi avait notamment promis de créer des échanges entre les clubs régionaux et les clubs professionnels. Il a également annoncé qu'il voulait défendre les intérêts du Limousin dans la ligue de la Nouvelle Aquitaine.