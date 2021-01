Le LOSC a perdu l'une de ses légendes: Yvon Douis est mort

Le LOSC rend hommage à l'un de ses plus grands joueurs, Yvon Douis, disparu à l'âge de 85 ans. Il a succombé au coronavirus.L'international français avait porté le maillot des Dogues dans les années 50

Il avait marqué l'histoire du football dans les années cinquante et soixante. L'ancien attaquant de l'équipe de France, Yvon Douis, est décédé en début de semaine du Covid-19 à l'âge de 85 ans.

Il comptait 20 sélections en équipe de France et avait notamment participé à la Coupe du Monde 1958. Les bleus de Kopa et Fontaine avaient alors terminé troisièmes.

Auteur de 140 buts en première division, l'attaquant avait brillé à l'AS Monaco dans les années soixante, mais il était passé par Lille avant cela.

Yvon Douis avait porté le maillot des Dogues entre 1953 et 1959. Il avait ainsi participé activement au titre de Champion de France remporté en 1954, et à la victoire en Coupe de France 1955. Dans un communiqué, le LOSC rend hommage au "dernier représentant de cette glorieuse génération lilloise du milieu des années 50".