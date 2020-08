Le LOSC craque sur le quart d'heure armoricain

Pour leur premier match de la saison, Lillois et Rennais se sont séparés sur un résultat nul (1-1). Les Nordistes ont été plus habiles durant une bonne heure avant d'être à deux doigts de tout perdre lors d'un dernier quart d'heure terrible de la part des Bretons.

Dans une rencontre longtemps fermée à double tour, les footballeurs lillois ont été les premiers à trouver la faille sur un but de Jonathan Bamba (1-0, 40e). Il faut dire que le solide bloc rennais et sa belle organisation venait d’être sévèrement secoué par l’expulsion du latéral droit Sacha Boey, pour un pied très haut sur le visage de Reinildo (35e). Malheureusement pour le LOSC, le défenseur lillois s’illustrait à son tour quelques minutes plus tard par un vilain tacle sur l’attaquant breton Raphinha et écopait lui aussi d’un carton rouge (43e).

A dix contre dix, la seconde période était beaucoup plus ouverte. Mais petit à petit, les hommes de Christophe Galtier perdaient le fil du match au fur et à mesure où la possession de balle leur échappait. L’entrée en jeu de trois Rennais, Del Castillo, Tait et surtout le jeune prodige Camavinga constituait un petit tournant dans cette rencontre. L’égalisation de la tête du défenseur central Da Silva était la conséquence logique d’une baisse de régime manifeste des Lillois (1-1, 73e).

Les locaux auraient même pu être sévèrement punis sur une reprise de Terrier, suite à un centre de Maouassa à quelques minutes du terme (83e). Les deux prétendants au podium se sont finalement quittés sur un résultat nul qui satisfaisait les deux entraîneurs. « J’ai bien aimé notre première période », expliquait Christophe Galtier. « La suite a surtout démontré que nous devons encore travailler notre animation offensive ».