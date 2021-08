Le Losc dévoile son troisième maillot de la saison 2021/2022

C'est un maillot sans doute plus consensuel que le maillot extérieur, dévoilé il y a quelques semaines, que le Losc vient de rendre public. La nouvelle tunique aux tons gris et noir sera portée les soirs de match de coupe d'Europe, en Ligue des Champions, par les footballeurs lillois. Un maillot qui coûte 80€.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le maillot est sombre et sobre, bien loin du blanc et orange "criard" du maillot away moqué par les supporters sur les réseaux sociaux. Un maillot qui fait appel à l'histoire de la capitale des Flandres avec le motif de la citadelle construite au XVIIème siècle par Vauban, l'architecte du roi Louis XIV. La reine des citadelles fera-t-elle de l'équipe la reine de l'Europe cette saison ? Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions aura lieu le jeudi 26 août à 18h, à Istanbul. La première journée sera disputée les 14 et 15 septembre. Les premiers billets pour les rencontres européennes à domicile seront mis en vente ce jeudi 19 août à 11h, réservés dans un premier temps aux abonnés de Ligue 1.