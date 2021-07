Le LOSC gagne la première manche, aux prud'hommes, contre Marcelo Bielsa.

Marcelo Bielsa devrait faire appel de cette décision, mais en attendant le LOSC a remporté une première victoire dans cette procédure qui l'oppose à l'entraîneur argentin qui avait été démis de ses fonctions en décembre 2017.

L'actuel entraîneur de Leeds, en première ligue anglaise, réclamait 19 millions d'euros, dont 12,9 M € de salaires brut et 6 M € pour plusieurs préjudices.

La faute grave retenue

Les membres du conseil des prud'hommes se sont finalement appuyés sur le contrat signé le 1er juillet 2017 et non sur le pré-contrat signé le 14 février 2017. Un pré-contrat dans lequel était intégrée une clause parachute et le paiement de l’intégralité des salaires restants en cas de rupture anticipée du contrat quelle qu’en soit la cause.

Ils ont été considéré qu'il y avait bien une faute grave commise par l'entraîneur argentin qui lui avait valu cette mise à l'écart de l'équipe première du LOSC. Marcelo Bielsa a également été condamné à payer 5000 euros au club lillois.

Ce que le LOSC reprochait à Bielsa

le club lillois reprochait notamment au coach argentin une absence de résultats alors que le LOSC venait d'investir 70 millions sur le marché estival des transferts. Les dirigeants lillois reprocheraient également à Bielsa un laisser-aller dans la gestion du groupe, des retards lors des entraînements et des comportements inadaptés.

Un jugement très important

Pour Bertrand Wambeke l'avocat du LOSC:" C’est une grande victoire et un jugement important, le conseil a reconnu la faute grave, c’est très rare. Ce jugement va faire jurisprudence. Il aura forcément une influence sur les relations entre les entraîneurs et leurs clubs."