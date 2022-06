Le LOSC officialise la signature de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca

Le club n'avait plus d'entraîneur depuis le départ de Jocelyn Gourvennec, le 16 juin dernier. Le Portugais Paulo Fonseca a signé ce mercredi 29 juin avec le LOSC pour deux ans. Il sera présenté ce jeudi.

Il est arrivé à Lille mardi, aperçu à l'aéroport de Lille Lesquin et a pris le temps de rencontrer les équipes du club ce mercredi. Paulo Fonseca, 49 ans, a signé ce mercredi soir avec le LOSC pour une durée de deux ans. Il sera présenté ce jeudi, lors d'une conférence de presse programmée à 17 heures au Domaine de Luchin.

Le club dévoile la liste des adjoints de Paulo Fonseca

"Ses nombreux succès sportifs et collectifs dans plusieurs championnats (Portugal, Ukraine, Italie) associés à sa capacité à façonner et faire progresser les jeunes talents, font aujourd’hui de lui le technicien idoine pour la poursuite et la redynamisation du projet lillois", écrit la direction du club dans un communiqué.

Passé notamment par le FC Porto, le Chakhtar Donetsk et l’AS Rome, où il a été entraîneur, le Portugais est arrivé à Lille avec Tiago Leal (entraîneur adjoint), Paulo Mourão (entraîneur adjoint en charge de la préparation physique) et António Ferreira (entraîneur adjoint en charge des gardiens). Déjà présent au club, Jorge Maciel, ancien adjoint de Christophe Galtier et de Jocelyn Gourvennec, compose lui aussi le staff de Paulo Fonseca, en qualité d'entraîneur adjoint.

J'ai hâte de rencontrer les supporters lillois dans ce stade magnifique !

Pour le président du club lillois, Olivier Létang, cette signature doit permettre de "retrouver une dynamique positive et des résultats en championnat, avec le même succès on l’espère que celui que Paulo a rencontré dans tous les clubs qu’il a entraîné." De son côté, le nouvel entraîneur dit avoir "hâte de rencontrer les supporters lillois dans ce stade magnifique, et les remercie déjà pour leur accueil chaleureux. Allez les Dogues ! " Il devrait diriger son premier entraînement dès vendredi.