Le LOSC peut remercier Burak Yilmaz, déjà auteur de 10 buts sous le maillot des Dogues

Pendant que Jonathan David cherche depuis plusieurs semaines à inscrire son 3ème but avec le LOSC et que Yusuf Yazici se soigne après avoir contracté la Covid 19, Burak Yilmaz enchaîne les prestations de qualité. Christophe Galtier ne le cache pas: Burak est un joueur exemplaire qui a permis de faire oublier en quelques semaines un certain Loïc Rémy. Retour sur plusieurs moments marquants de son début de saison.

Son arrivée surprise dans le Nord

Après avoir porté les maillots des 4 clubs majeurs en Turquie, Galatasaray Fenerbaece Besiktas et Trabzonspor, Burak Yilmaz devient officiellement un joueur du LOSC le 1er août dernier. A 35 ans, le capitaine de la sélection turque s'engage alors pour 2 ans. Il aurait accepté de baisser son salaire de 100000 euros par mois.

Son doublé face au Sparta Prague

Le soir du 3 décembre, Burak débute ce 5ème match de Ligue Europa sur le banc. Christophe Galtier ne l'a pas fait débuté une seule rencontre européenne afin de pouvoir compter sur lui en L1. Il entre à la 77ème minute de jeu, le Sparta mène alors 1 0, et va signer un doublé aux 80ème et 84ème minutes, ouvrant ainsi les portes des 16ème de finale au LOSC.

Burak Yilmaz exemplaire sous le maillot lillois © Radio France - Charley Sylvain

Proche du triplé dans l'enfer brestois

Le 8 novembre, Burak Yilmaz assiste impuissant sur le terrain à la première période catastrophique de son équipe à Brest. 3 jours après l'exploit de San Siro, les nordistes encaissent 3 buts en 42 minutes. Le turc va réveiller les siens en inscrivant son premier doublé en L1. Il aura même une opportunité d'égaliser à la 89ème mais son ballon terminera sa course sur le poteau.

Le but de la folle victoire de Noël à Montpellier

Cette victoire acquise à Montpellier 2 jours avant Noël restera comme l'un des plus beaux matches de la saison. Yilmaz est ménagé au coup d'envoi et encore une fois son entrée en fin de match va changer la donne. Il est lancé par Galtier à la 76ème minute et va offrir le but de la victoire 11 minutes plus tard. Un but qui permettra à LOSC de passer les fêtes en tête de la Ligue 1 avec Lyon.

Premier but dans le Nord sur pénalty

Burak Yilmaz aura attendu son 5ème match sous les couleurs du LOSC pour inscrire son premier but lillois. Le 25 septembre, Lille accueille Nantes et s'impose 2 buts à 0. le turc inscrit le 2ème but sur pénalty à la 87ème minute. Il devient ce soir-là le plus vieux joueur turc à marquer en L1, à 35 ans et 72 jours.