Le loyer du Vélodrome revu à la hausse de plusieurs millions d'euros par la Ville de Marseille

Le loyer du Vélodrome va augmenter de cinq à six millions et demi d'euros par an. La Ville de Marseille a négocié directement avec le club via Pablo Longoria. Le loyer pourrait même atteindre neuf millions d'euros selon les recettes du club grâce au stade.