Le maigre mercato du Racing Club de Strasbourg

Matz Sels, Alexander Djiku, Maxime Le Marchand, Ludovic Ajorque et Jean Ricner Bellegarde (d)lors du match de football de L1 entre l'AJ Auxerre et le Racing Club de Strasbourg Alsace à Auxerre le 27 août 2022.

À peine le dernier championnat achevé, le président Marc Keller avait annoncé que deux joueurs disposaient d'un bon de sortie pour services rendus : Alexander Djiku et Ludovic Ajorque. Aucun n'est parti. Le défenseur aurait pu signer à Hoffenheim si son frère agent n'avait pas été trop gourmand. L'attaquant n'a lui pas trouvé chaussure à son pied.

Deux échecs avec une double conséquence : les états d'âme des deux joueurs et surtout la règle au Racing : on achète seulement si on vend, car les actionnaires ne souhaitent pas investir des millions d'euros de leur poche.

Une stratégie payante les saisons passées, avec les ventes successives pour une quinzaine de millions d'euros d'Aholou, de Fofana et de Simakan. Mais cette fois-ci c'est un échec. Finalement, le club strasbourgeois n'a déboursé que quatre millions et demi d'euros pour lever les options d'achat de Jean-Eudes Aholou et de Lucas Perrin. Il accueille deux joueurs en prêt : Colin Dagba et Ronaël Pierre-Gabriel et un joueur libre de contrat Thomas Delaine.

En clair le Racing, ne s'est guère renforcé contrairement à d'autres équipes de son standing, comme Lens et Reims. Ce mercato raté n'est pas la seule explication au début de saison laborieux du Racing, mais il en est très certainement une.