Il n'était toujours pas en boutique jeudi matin ce fameux maillot Nike avec les deux étoiles de champion du monde de football. Pourtant, des rumeurs avaient annoncé une mise en vente à la boutique de la marque à Paris, dès 10 heures à l'ouverture sur les Champs-Élysées. Mais toujours pas le maillot bleu foncé, floqué du coq argenté.

Des déçus

Avant l'ouverture de la boutique Nike, déjà beaucoup d'acheteurs patientaient et s'impatientaient. La file d'attente était longue de vingt mètres avec toujours les mêmes mots en bouche pour ceux qui attendaient en regardant leur montre. "Je suis arrivé à neuf heures, on est tous un peu têtus, on garde espoir. Déjà en avoir un, ce sera bien" explique l'un. "C'est sûr, il va y a voir une rupture, en trois quarts d'heure il n'y en aura plus", explique l'autre.

La file d'attente avant l'ouverture de la boutique Nike, sur les Champs-Élysées jeudi matin à Paris © Radio France - Denis Souilla

"On s'est levés pour ça, on n'est pas allés au travail pour ça, du coup on est un peu déçus de ne pas avoir les maillots, surtout qu'on les attend depuis un moment" — Des acheteurs devant la boutique Nike

Quelques maillots à la Fédération française de football

Vendredi matin, les chercheurs de maillot n'ont pas eu plus de chance à la boutique de la Fédération française de football, située avenue de Grenelle dans le XVe arrondissement à Paris. "En plus c'est bientôt l'anniversaire de mon petit fils, mais toujours pas de maillot deux étoiles. Un vendeur m'a dit que ce sera bon demain, en tailles adultes, S, M, et L" explique Joe, cette grand-mère déçue, qui venait pour la quatrième fois à la boutique de la FFF.

Confirmation : sauf changement, le maillot de l'Équipe de France de football devrait bien être disponible à la boutique de la Fédération française de football vendredi dès l'ouverture à 10 heures. Il ne sera disponible qu'en tailles adulte, pour les tailles enfant il faudra attendre septembre. Le prix du maillot bleu ★★ avec deux étoiles est de 85 euros. Il sera aussi à nouveau en commande dès vendredi sur le site de Nike. Dans un premier temps, l'équipementier n'a livré que 30 000 exemplaires.