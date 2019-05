VIDEO - L'ASNL se maintient en Ligue 2 : retour sur les grandes étapes de la saison

Nancy, France

Il aura fallu attendre la 37e journée de Ligue 2 de football pour que l'AS Nancy Lorraine se maintienne, avec sa victoire 1-0 sur le FC Metz (déjà sacré champion de L2) lors du derby lorrain. L'épilogue d'une saison 2018-2019 cauchemardesque mais sauvée notamment par l'arrivée sur le banc de touche d'Alain Perrin. Retour sur une saison qui restera dans les annales.

Un été catastrophique

Après un mercato ambitieux sur le papier (Da Cruz, Sané, Séka notamment), l'ASNL débute la saison par une série de sept défaites sans marquer le moindre but. Christopher Maboulou permet aux hommes de Didier Tholot de s'imposer pour la première fois de la saison au Gazélec Ajaccio (1-0) le 21 septembre.

Une autre époque

Après 23 ans de présidence, Jacques Rousselot, usé, fatigué, cède les rênes du club à son ami Jean-Michel Roussier, ancien président de l'Olympique de Marseille. JR reste l'actionnaire majoritaire du club. La mission de Jean-Michel Roussier est de trouver des investisseurs et de maintenir l'AS Nancy Lorraine dans le monde professionnel.

Tholot out, Perrin arrive

Fin octobre, l’entraîneur Didier Tholot est limogé alors que l’ASNL est toujours dernière du championnat. L'homme du maintien la saison passée n'a pas trouvé la solution. Nommé conseiller du président quelques jours avant, Alain Perrin arrive finalement sur le banc de touche en tant qu'entraîneur, lui avait annoncé avoir pris sa retraite. L'ancien entraîneur obtient des résultats. L'équipe enchaîne deux victoires face au Red Star et Orléans, puis deux nuls contre l'AC Ajaccio et Troyes. A la trêve, l'ASNL est 19e avec 13 points.

Une équipe renouvelée

L'ASNL se montre très active sur le marché des transferts. Six joueurs arrivent (Ngom, Vagner, Poha, Marveaux, El Kaoutari, Paye) au mois de janvier pour devenir titulaire et faire progresser le niveau général de l'équipe. Certains joueurs disparaissent des rotations : Diagne joue moins, même chose pour Nguessan et Dalé par exemple. Vagner, prêté par Saint-Etienne, devient un chouchou du public de Marcel-Picot.

Une bonne série au printemps

En février et mars, l’ASNL enchaîne quatre victoires de suite dont une face à Lorient 3 à 2 et sort de la zone rouge pour la première fois de la saison. L'AS Nancy Lorraine fait partie des équipes qui ont pris le plus de points sur la phase retour du championnat. Nancy a plus que triplé son nombre de points acquis à la trêve.