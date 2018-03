L'USO retrouve Valenciennes ce soir dans le Hainaut. A l'aller les nordistes avaient renversé le match à la Source 4-3, après avoir été menés 3-1. Un match qui avait déclenché une grosse série négative pour les orléanais. Ce soir, ils espèrent tourner la page et se rapprocher du maintien.

Avec quelques centimètres de neiges sur les terrains de la Source hier matin, il a fallu se réfugier sur les courts couverts du tennis voisin, pour une séance au chaud. Toute la semaine l'équipe et le staff ont été perturbés par les conditions météo qui ont bousculé les séances habituelles. Et même si c'est encore l'hiver il a fallu s'adapter.

Un seul court pour la vingtaine de joueurs présents

Série en cours, le maintien tout proche

Malgré cette préparation inhabituelle, l'USO aborde ce match avec l'envie de pousser encore un peu sa série d'invincibilité. Déjà 5 matchs sans défaite au compteur, 35 points dans la musette au total, la perspective du maintien qui se joue habituellement autour des 40 points vient titiller les narines orléanaises. Et même si ce soir l'USO sera privé de 5 joueurs ce soir, le milieu de terrain Yohan Demoncy sait que le groupe est motivé.

Le milieu prêté par le PSG pourrait être à nouveau titulaire ce soir, après Tours

Des absents, mais des retours aussi

5 absents donc côté USO, mais l'effectif orléanais reprend aussi du poil de la bête avec des retours comme Yannick Gomis ou Gauthier Pinaud. Ce dernier avait quitté l'équipe il y a 3 mois, fin novembre à Bourg en Bresse, après les soins et un passage en réserve, il revient tout neuf. Il constate le chemin parcouru par ses collègues depuis sa blessure, l'objectif qui se rapproche, la belle série aussi d'invincibilité à l'extérieur. Autant d'éléments positifs qui permettent à l'équipe d'être plutôt à l'aise en déplacement.

Avec Monfray et Cambon absents, le retour de Gauthier Pinaud amène des solutions en défense

L'USO pas fair-play?

Sur les 5 absents du soir côté orléanais, 3 sont suspendus (Poha, Gallon et Benkaïd). L'USO est d'ailleurs l'équipe la plus sanctionnée de Ligue 2, dernière au classement du fair-play établi par la Ligue avec 67 cartons jaunes et 3 rouges en 28 matchs. Une situation qui surprend au sein du club.

Didier Ollé-Nicolle est assez surpris de voir son équipe autant sanctionnée

Valenciennes, 13ème à 2 points derrière l'USO sera aussi amputé de plusieurs joueurs : Thiago, Ciss, Kantari, Quenum, Guezoui, Privat sont blessés. VAFC-USO c'est à vivre ce soir sur France Bleu Orléans à partir de 19H30 en multiplex avec le derby du Centre de la Pro B de basket entre l'OLB et Blois.