"Le maintien se joue à 8 clubs désormais, les cartes sont redistribuées !" (Jérôme Arpinon)

Le Nîmes Olympique est incroyable en 2020 ! Nouveau succès en L1 sur le plus petit des scores cette fois-ci. Victoire 1 à 0 contre Angers au stade des Costières. But du genou de Moussa Koné sur son premier ballon sur un magnifique centre de Sidy Sarr (80e).

Nîmes, France

Cela faisait presque 47 ans que le Nîmes Olympique n'avait plus gagné 4 victoires consécutives en L1 (en septembre 1973). C'est désormais chose faite, et dans cette spirale très positive, les crocos sont désormais 17e c'est à dire plus relégable ni barragiste !

La "Nimontada"est plus que jamais en marche

Jérôme Arpinon, entraîneur adjoint du NO, s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère après la victoire contre Angers, il a eu une petite attention pour les supporters du NO : "Nous sommes heureux de ce succès, on essaye d'engranger un maximum de points et de se maintenir au plus vite. C'est super de voir les supporters contents comme ça. Ils sont derrière nous, ils nous poussent. C'est vraiment un plus pour les joueurs et pour nous aussi au bord du terrain." Pour Jérôme Arpinon, le maintien est évidemment plus que jamais d'actualité: "Cela fait du bien de sortir des 3 dernières positions mais attention le chemin est encore long. On a fait du chemin depuis début janvier, il faut rester sur cette ligne de conduite. Le maintien se joue à 8 clubs désormais, les cartes sont redistribuées !"

Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, le déplacement à Rennes, dimanche 23 février. Coup d'envoi à 17h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité. L’opération maintien est en bonne voie !