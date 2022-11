Le maire de Dijon, François Rebsamen, invité exceptionnel de 100% Sport

C'est l'évènement de le semaine, du mois, voire de la fin d'année dans votre émission 100% Sport . Un invité exceptionnel, jeudi 3 novembre 2022 : le maire de Dijon et président de Dijon Métropole, François Rebsamen, sera dans le studio de France Bleu Bourgogne entre 18h et 19h. Au menu : son rapport de maire/supporter au DFCO mais aussi aux autres équipes dijonnaises. Nous aborderons également la politique sportive de la ville, les projets en cours et l'évolution des infrastructures.

Pour vos appels et vos questions pendant l'émission entre 18h et 19h, un seul numéro : 03 80 42 15 15.

