Le maire délégué de Château-Gontier en colère après avoir vu un stade éclairé en plein jour

L'Ancienne Château-Gontier a été battue aux tirs au but par Saumur lors du 5e tour de la coupe de France de football ce samedi après-midi. Une déception bien sûr pour Vincent Saulnier, maire délégué de la ville, qui regrette surtout que l'éclairage ait été allumé sur le terrain lors de la deuxième mi-temps.

"Alors que nous étions encore en plein jour, le délégué a demandé à la seconde mi-temps de pouvoir éclairer le terrain, ce que j'ai jugé à mon sens un peu disproportionné, raconte l'élu. Donc, je suis allé le voir simplement en lui demandant si on pouvait patienter avant d'éclairer. Sur cette base, il m'a dit qu'il était le seul à décider et que, si j'avais des réclamations, je pouvais envoyer une lettre recommandée à la Ligue."

Pour le vice-président du Pays de Château-Gontier en charge des sports, il y a un devoir d'exemplarité. "Je pense que collectivement, on a besoin de faire preuve de sobriété. On sait qu'on va être dans une période difficile. Ça passe aussi à mon sens, par le dialogue. Ce n'est pas parce que le règlement indique telle ou telle chose que ça nous interdit d'avoir simplement du bon sens."

Vincent Saulnier a pu échanger sur le sujet avec le président de la Ligue de football des Pays de la Loire Didier Esor, qui dit regretter cette situation. "On doit s'adapter, en fonction de la météo et dans le dialogue." Le maire délégué de Château-Gontier propose de son côté de "jouer un peu plus tôt" ou d'"arrêter de jouer le samedi soir, mais plutôt revenir à un format du dimanche."