Le Mans FC confirme contre l'US Créteil

Après une victoire face à Saint-Brieuc, Chris avait prévenu, il fallait confirmer. Et c'est chose faite. Les Sang et Or l'emporte 2-1 contre l'US Créteil grâce à un doublé de Boubakar Camara.

Un doublé signé Camara

L'ex lensois ouvre le score sur une passe de Dia N'Diaye. L'attaquant feinte deux défenseurs avant de tromper le gardien adverse. Il double la mise 20 minutes plus tard, face à un but vide. De quoi enflammer la MMArena

Une mi-temps conforme aux ambitions de l’entraîneur, avec un jeu en avant. On peut noter une belle prestation de Loïc Damour, titulaire, qui jouait son premier match sous le maillot du Mans FC.

"On a arrêté de jouer à la deuxième mi-temps"

Mais la première mi-temps a sourit aux Manceaux avec des Cristoliens "pas au niveau" et "absent" selon leur entraîneur Da Costa, la deuxième s'est révélée plus corsée. "On a arrêté de jouer en deuxième mi-temps, on a joué en arrière. Ca nous a mis en difficulté" concède Chris. Une situation similaire à celle vécue face à Saint-Brieuc la semaine dernière.

Les Manceaux le payent cher. L'US Créteil Lusitanos réduit le score à la 65e avec un but de Kévin Farade, de la tête. Ce but intervient après un carton jaune pour Coulibaly après un duel avec Souaré. Un fait de jeu qui a engendré de "la frustration" pour le défenseur Alexandre Vardin.

Le Mans se fait peur à plusieurs reprises. Créteil se créé des occasions comme ce tir au premier poteau à la 80e sauvé par Patron du bout du bras. Les Manceaux réagissent à trois occasions, mais ne concrétisent pas.

Le Mans FC se retrouve en tête avec 6 points avant d'affronter l'un des favoris Châteauroux le 23 aout. Châteauroux qui s'incline pourtant 3-1 face à Avranches.