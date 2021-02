Le Mans FC à Bastia pour "faire un coup" en National

"Un match nul ça peut être un très bon résultat". A Bastia, leader de ce championnat de National, l'entraîneur manceau Didier Ollé-Nicolle sait que son équipe n'est pas favorite. Mais cela n'empêche pas d'espérer quelque chose ce lundi soir.

"Sur les quatre derniers matchs de championnat on en a gagné trois, c'est que quelque chose est en train de se passer. Mais si on veut remonter en Ligue 2, en plus de gagner à domicile il faut faire des coups à l'extérieur".

Retrouver la dynamique

Mais la dernière sortie des Manceaux, il y a plus d'une semaine, s'est soldée par une défaite et une élimination de la coupe de France face à un club de niveau inférieur (Chateaubriant, N2). "Je ne pense pas que ça ait changé quelque chose dans les têtes, mais à nous de le montrer sur le terrain", avance l'arrière gauche Olivier Veigneau.

A défaut de pouvoir venir en tribunes, plusieurs dizaines de supporters manceaux se sont donné ce dimanche pour acclamer les joueurs à leur départ en bus de la Pincenardière.