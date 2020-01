Le Mans FC à la recherche de son premier but en 2020 face à Nancy

Le Mans FC n'a plus célébré le moindre but depuis le 21 décembre.

Le Mans, France

Marquer des buts, c'est la base pour remporter un match de football. Même quand on en prend beaucoup. Le Mans FC, qui reçoit Nancy ce soir au MMArena pour le compte de la 22e journée de Ligue 2, ne dira pas le contraire. Avec la plus mauvaise défense de Ligue 2, mais la cinquième meilleure attaque, les Sang et or avaient ainsi réussi à se hisser à la 15e place du classement juste avant la trève. Problème : depuis cette victoire 3-0 face au PFC le 21 décembre, les Manceaux n'ont plus marqué le moindre but.

Résultat : une défaite 2-0 en coupe à Bordeaux, puis deux revers 1-0 en championnat... Une panne sèche offensive qui chiffonne le coach Richard Déziré : "On est plutôt organisé, plutôt cohérent, branché sur l'idée d'être costaud pour modifier cette tendance d'avoir encaissé une trentaine de buts. Maintenant, il faut qu'on retrouve un peu plus de folie et de liant dans nos enchaînement de jeu combiné vers l'avant et dans les trente derniers mètres."

Face à Auxerre, les Manceaux ont parfois semblé amorphes à la récupération. Et à Valenciennes, ils n'ont tout simplement pas joué pendant la première demi-heure, se contentant de défendre. Les nombreuses absences (Gope, Manzala, Kante, Maziz, Diarra et Moussiti-Oko) n'ont certes pas aidé. Mais même quand l'équipe parvient à se procurer des occasions - pas moins de quatre très franches à Valenciennes - elle ne concrétise pas : "Il manque souvent le dernier geste juste, mais c'est très dur. C'est aussi pour ça que les buteurs s'achètent à prix d'or." Si Le Mans FC n'a pas cassé sa tirelire dans ce sens, le club espère tout de même beaucoup de sa nouvelle recrue, Yanis Merdji, qui sera certainement à la pointe de l'attaque en l'absence de Moussiti-Oko.

Encore cinq blessés au Mans

Pour ce match face à Nancy, Le Mans FC sera privé de cinq joueurs blessés ou aux soins : Lévêque (reprise), Diarra, Aymes, Musavu-King et Moussiti-Oko. Souffrant d'un problème musculaire, Diarra manquera au moins trois matchs. Musavu-King, lui, sera opéré des adducteurs et sera absent deux mois. Guiet, Dasquet et Vincent n'ont pas été retenus.

Privé de sept joueurs blessés (dont Vagner) ou suspendus, l'AS Nancy Lorraine enregistre les retours de blessure d’Ernest Seka, de Dorian Bertrand et d’Ande Dona Ndoh. Souleymane Karamoko souffre d’une fracture de fatigue.