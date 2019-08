Le Mans FC à la relance face à Orléans en Coupe de la Ligue

Le Mans, France

Après la cinquième défaite en autant de match de championnat, vendredi, contre Lorient, les mines étaient apparues pour la première fois un peu défaites, à la sortie des vestiaires. Forcément, quand on a toujours aucun point alors que tous vos adversaires louent la qualité de jeu proposée, il y a de quoi être un peu blasé... Néanmoins, le groupe continue de "bien travailler" dans une "bonne ambiance" assure le staff.

"J'ai confiance dans ce groupe, l'atmosphère est bonne, renchérit de son côté le capitaine manceau, Stephen Vincent, maintenant c'est vrai qu'il va falloir commencer à engranger quelques points..." Et quoi de mieux pour éviter de ressasser et se relancer qu'un match de coupe ? "On a la chance d'avoir ce nouveau match rapidement donc ça nous permet de vite passer à autre chose, confirme Stephen Vincent, en plus, cette coupe de la Ligue peut nous permettre d'engranger un peu de confiance et d'enchaîner, pourquoi pas, en championnat." Traduction : une qualification ne ferait pas de mal, mais le véritable objectif de la semaine, reste la réception de Sochaux, vendredi au MMArena, pour la 6e journée de Ligue 2.

Deux équipes sur une pente similaire...

Le principal fait d'armes d'Orléans cette saison, c'est d'avoir fait tomber Guigamp 4-1 au premier tour de cette coupe de la ligue. Mais il faut relativiser car l'équipe bretonne s'était présentée extrêmement remaniée. Pour le reste, le bilan d'Orléans n'est pas très reluisant : 2 nuls et trois défaites en 5 journées de Ligue 2, dont un dernier un nul laborieux 3-3 à Rodez, à 11 contre 10, alors que les hommes de Didier Olle-Nicolle menaient à sept minutes de la fin.

Deux anciennes connaissances au MMArena ?

Orléans compte dans son effectif un ancien joueur du Muc 72 de 2007 à 2010 : Anthony Le Tallec. Malheureusement blessé, il ne fait pas partie du groupe. Fahd El Khoumisti, en revanche, sera bien sur la feuille de match. Ancien joueur de la réserve du PSG, où il était surnommé le "Cavani de la réserve", l'attaquant natif de Mamers, passé par le club de La Suze, entame à 26 ans sa deuxième saison dans le Loiret.

Le groupe du Mans FC

Aymes, Thuram - Duponchelle, Vardin, Lévêque, Lemonnier, Dasquet - Boé-Kane, Confais, Boissier - Vincent, Diarra, Manzala, Julienne, Maziz, Rambaud, Moussiti-Oko, Crehin.

Coup d'envoi à 20 h au MMArena.