Le Mans FC à Quevilly-Rouen pour rebondir

Le Mans, France

Le Mans FC veut recommencer à prendre des points, après trois matches sans. Les sang-et-or se déplacent ce jeudi à Quevilly-Rouen pour mettre fin à leur série de défaites (Villefranche, Tours et Rodez).

Il ne faudrait pas grand chose pour renouer avec le succès et répondre aux attentes du public, estime l'entraîneur Richard Déziré : "notre parcours avec une seule défaite en 21 matches a donné des envies aux supporters et aux partenaires, qui commençaient à se dire que Le Mans allait monter une troisième fois de suite. C'est bien que le sport rappelle que rien n'est écrit à l'avance. Contre Rodez nous avons manqué de décontraction mais nous avons 7 ou 8 occasions en seconde période. Beaucoup de nos résultats ont été obtenus avec moins d'occasions mais plus d'efficacité".

"Un gros coup d'arrêt"

Le capitaine manceau Stephen Vincent a hâte d'"arrêter cette spirale un peu négative. Ce sont des moments qui arrivent dans toute saison. Mon rôle de capitaine c'est d'apporter de la sérénité, et le groupe est réceptif. On a eu un gros coup d'arrêt, le but maintenant c'est de reprendre des points. Avant de planter des buts il faut retrouver des automatismes, jouer en première intention". Autrement dit, ne surtout pas cogiter... pour ne rien avoir à regretter.