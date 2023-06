Le Mans FC annonce deux belles signatures sur le front de l'attaque

Le Mans FC muscle son attaque. Après la signature la semaine dernière de l'expérimenté Mathieu Coutadeur , le club sarthois annonce la signature d’un numéro 10 et d’un numéro 9 qui ont fait leurs preuves en National.

Âgé de 28 ans, Yoann Le Méhauté était la saison dernière le capitaine et maître à jouer du SO Cholet. Formé à Guingamp, le Breton sort de deux saisons abouties avec le club des Mauges, avec qui il a terminé parmi les meilleurs passeurs du championnat (7 passes décisives).

Antoine Rabillard arrive lui de l’US Concarneau, où il a été sacré champion de National. Passé par l'OM et par Béziers, il disposait d'une offre pour prolonger en Bretagne mais risquait de faire banquette. Il a donc choisi Le Mans dans le but de jouer un maximum. Passé par la Ligue 2 et par la D2 néerlandaise, il sort d'une saison à 8 buts et 7 passes décisives, mais qu'il a terminé en sortie de banc.