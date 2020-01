Le Mans FC arrache le nul face à Nancy

Dominés et menés 1-0 jusqu'à la 80e minute, les Manceaux arrachent un match nul presque inespéré en fin de rencontre grâce à un but de Kanté. Un premier point pris en 2020 avant deux périlleux déplacements à Lorient et Sochaux.

L'entraîneur de Nancy, Jean-Louis Garcia, l'avait mauvaise à l'issue de ce match. Et on le comprend tant son équipe a eu des occasions pour ramener les trois points du Mans. Notamment en deuxième mi-temps.

Après une première période globalement équilibrée, au cours de laquelle chaque équipe a frappé une fois le poteau, les Manceaux ont effectivement disparu au retour des vestiaires, laissant les Lorrains ouvrir le score à la 58e minute par Ciss, qui reprenait seul au second poteau une frappe détournée par Patron.

Ensuite, Le Mans "a récité pendant 20 minutes tout ce qu'il ne faut pas faire", regrette Richard Déziré. Mais les visiteurs n'ont pas réussi pour autant à faire le break. Dans le dernier quart d'heure, les Sang et Or ont repris du poil de la bête. Et à la 81e, Kante égalisait en taclant du bout du pied un centre de Manzala. Sa reprise croisée prenait le gardien adverse à contre-pied. Et le ballon roulait lentement dans le but.

Un bon point, à l'arrachée, avant une dangereuse semaine de voyage à Lorient, mardi, et Sochaux, vendredi.