Le Mans FC - Auxerre : un match à la croisée des chemins pour la reprise de la Ligue 2

Deux victoires sur des concurrents directs (Orléans et le PFC) et six buts marqués : Le Mans FC a terminé la phase aller de Ligue 2 de la meilleure manière, en prenant même un peu de distance avec la zone rouge pour la première fois de la saison. Désormais 15e du classement, avec trois points d'avance sur le barragiste et cinq sur le premier relégable, Le Mans FC confirme son redressement impressionnant depuis début octobre : "Sur les dix derniers matchs, on est 3e ex-aequo avec Lorient, souligne Richard Déziré, le coach manceau, mais sur les neuf premiers, on était 19e donc on est à notre place. On s'avance surtout avec 20 points et l'expérience de ces six premiers mois de Ligue 2. La phase de découverte est terminée, cette fois il ne faudra pas de retard à l'allumage. On a l'ambition de prendre des points contre des équipes où on aurait dû en prendre sur la première partie. Mais on sait que ça reste fragile."

Même si Le Mans FC reste la pire défense de Ligue 2 avec 32 buts encaissés, l'équipe a su resserrer un peu les boulons ces derniers mois. Et elle marque aussi plus de buts à tel point qu'elle occupe aujourd'hui le 5e rang des meilleures attaques du championnat. Ces progrès ont permis aux Manceaux d'accrocher une 15e place qui donne le moral pour attaquer la phase retour admet l'attaquant Harrisson Manzala : "C'est sûr, on aborde les matchs différemment, on a un max de confiance. L'équipe tourne, on se crée beaucoup d'occasions. Franchement, ça va de mieux en mieux et le groupe a mûri. Beaucoup de joueurs ont pris conscience qu'ils avaient le niveau. Du coup, le niveau général augmente."

Auxerre en pleine spirale négative

En début de saison, Le Mans FC s'était incliné 2-0 face à Auxerre. À l'époque, l'équipe prise en main par Jean-Marc Furlan (entraîneur promu la saison passée avec Brest) faisait office de prétendant à la montée. Mais après un bon départ, les Bourguignons ont plongé : quatre victoires seulement sur cette phase aller, dont une seule à l'extérieur. Et un dernier succès qui remonte au 5 octobre. Une vraie spirale négative que les Auxerrois espèrent briser en ce début 2020. D'autant plus qu'une défaite pourraient les faire glisser dangereusement vers la zone rouge. À l'inverse, en cas de victoire, les Manceaux ne seraient plus très loin d'apercevoir le milieu de tableau.

Le groupe manceau

Toujours privé de Lévêque, Aymes, Musavu-King (blessés), Gope-Fenepej et Thuram (reprise), Richard Déziré a retenu le groupe suivant pour ce premier match de 2020 :

Dans l'attente d'un probable départ du club, Franck Julienne a été écarté. Corentin Guiet est mis à disposition de la réserve.

