Le Mans FC : " Ce premier match contre Saint-Brieuc sera l'heure de vérité"

C'est la reprise du championnat de football pour Le Mans FC. Ce soir les Sangs et Or jouent à 19h pour la première journée du championnat de National contre l'équipe de Saint-Brieuc. Un match d'ouverture qui se déroule au MMArena et qui marque donc le retour des spectateurs. Après quatre victoires et une défaite en match de préparation, le nouvel entraîneur Brésilien Cris attend le même investissement de la part de ses joueurs pour cette confrontation face à Saint-Brieuc. "Les joueurs répondent présents depuis le début. Tactiquement on a essayé de mettre des choses en place durant la préparation, j'espère qu'on va pouvoir appliquer tout ça. Ce premier match sera l'heure de vérité".

Le Stade Briochin : l'équipe la plus expérimentée de National

Après six semaines d'entraînements, le nouveau coach du Mans FC commence à connaître son groupe. Seulement pour lui pas question de se relâcher lors de la première journée, surtout face au Stade Briochin, une équipe dont il se méfie particulièrement. "C'est l'équipe la plus expérimentée du championnat, ils ont fait une belle saison l'année dernière donc ils vont garder la même motivation. Ils vont venir au MMArena pour chercher les trois points donc il va falloir être très vigilant".

Ne pas tomber dans l'euphorie

Avec son expérience de joueur professionnel, l'ancien défenseur Lyonnais rappel qu'il ne faut surtout pas tomber dans l'euphorie trop rapidement pour ce premier match, au risque de mal entamer la rencontre. " On sait très bien que les premières 15 minutes il y a cette excitation de tout vouloir faire, de tout montrer. Hors je vais demander à mes joueurs de rester concentré, attentif et surtout de rester calme".

Pour assister au premier match du championnat, il faudra être muni d'un pass sanitaire. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.

Le Mans FC - Stade Briochin. Coup d'envoi à 19h au MMArena.