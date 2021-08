Le Mans FC commence parfaitement sa saison de National en battant Saint-Brieuc à domicile (1-0)

En ouverture de cette saison de National, les sang et or ont eu droit, ce vendredi soir, à une rencontre aux airs d'équation à deux inconnues. D'une part, il s'agissait de constater sur le pré le plan de jeu concocté par le nouveau coach Cris. D'un autre côté se posait la question de l'affluence pour un tel rendez-vous : les gradins du MMArena pouvant à nouveau se garnir de leurs habituels supporters manceaux, 9 mois après la dernière avec du public.

Une bonne première période

A ces deux questions, la réponse fut positive. Devant 3 280 spectateurs, les joueurs de Cris ont obtenu une victoire aboutie en cette première journée de National face à un Stade briochin bien malheureux. Aucun retard à l'allumage, et ce sont les nouvelles têtes qui sont à l'oeuvre. A l'image de l'attaquant Amadou Dia Ndiaye, tout juste prêté par le FC Metz, qui inscrit l'unique but de cette rencontre à la 37ème minute sur coup-franc.

Une seconde mi-temps plus fermée

L'essentiel acquis à la pause, avec en plus des adversaires réduits à 10 après l'exclusion de Benjamin Angoua, la belle copie offensive proposée par les Manceaux va toutefois prendre un peu de plomb dans l'aile en seconde période. Progressivement, le jeu est laissé à l'initiative des visiteurs qui ont bien failli égaliser dans les dernières minutes de la rencontre. Mais le but de Christophe Kerbrat est refusé pour une position de hors-jeu. L'affaire est entendue, ce sont les sang et or qui collectent les 3 points ce vendredi soir.

Objectif rempli pour Cris, qui se satisfait de la prestation des siens. "Ça fait 14 ans que Le Mans n'avait plus gagné son 1er match de la saison", commente-t-il. Les petits tracas de la fin du match ne l'empêcheront pas de dormir, ils sont monnaie courante au moment de reprendre une saison avec des organismes encore un peu rouillés. "Forcément que dans le contenu, ç'aurait pu être mieux, sinon ce serait trop facile. C'est normal que l'on ne soit pas encore à 100%", poursuit le défenseur Maxence Derrien. Il faudra quand même enchaîner dans une semaine, toujours à la maison, contre Créteil.