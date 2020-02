Le Mans FC en quête d'efficacité pour aller défier l'AC Ajaccio

C'est l'un des déplacements les plus compliqués de la saison pour Le Mans FC. A l'occasion de la 26e journée de Ligue 2, les Sang et or (19e) défient l'AC Ajaccio dans son stade François- Coty. Un déplacement lointain face à une équipe en course pour la montée, actuellement troisième du classement. Et qui s'était imposé 4-2 à l'aller au MMArena.

Avec seulement deux points pris depuis le début de l'année, les Manceaux, eux, piétinent. En 2020, ils sont tout simplement bon derniers de Ligue 2. Le nul face à Rodez la semaine dernière a toutefois permis de montrer du mieux en terme de solidité défensive : pour la première fois depuis le 8 novembre et la 14e journée, ils n'ont pas encaissé de but. Mais s'ils veulent ramener quelque chose de Corse, les Manceaux devront aussi se montrer plus réalistes : "Quand on a cinq ou six occasions, ça doit suffire pour marquer un but, plus ou moins beau, plus moins chanceux, pour l'emporter 1-0", résume le coach, Richard Déziré, qui espère voir ses joueurs jouer un peu plus "décontractés".

Trois buts inscrits en six matchs

Les faits, sur ce point, sont têtus : sur les six derniers matchs, l'attaque mancelle est restée muette à quatre reprises. Et n'a marqué en tout que trois buts. Symbole de ce manque de réalisme, l'avant-centre manceau Bevic Moussiti-Oko (deux buts cette saison), qui a frappé la barre... Pour la troisième fois face à Rodez, malgré ses efforts : "On travaille au quotidien devant le but des circuits, des mises en situation, mais la réalité du match est toujours différente. Ce n'est pas la même pression, on est souvent attaqué. Mais l'essentiel, c'est que je me procure des occasions et j'espère que j'aurais plus de réussite dans les matchs à venir."

Et en l'absence du meilleur buteur manceau, Vincent Créhin, Bevic Moussiti-Oko pourrait être associé pour la première fois à Yanis Merdji, arrivé lors du mercato d'hiver. Le grand costaud associé au feu follet qui prend la profondeur. C'est une recette qui a fait ses preuves dans de nombreuses équipes. Et qui a été travaillé cette semaine du coté de la Pincenardière.

Le groupe manceau

L'infirmerie est toujours bien remplie du côté du Mans FC : Aymes, Lévêque, Musavu-King, Vardin, Manzala, Maziz et Vincent sont inaptes. Vincent Créhin sera préservé pour raisons personnelles. Quant à Jérémy Choplin, transféré en provenance d'Ajaccio cet hiver, un accord entre les deux clubs l'empêche de jouer cette rencontre. Corentin Guiet n'a pas été retenu.