Le Mans FC débutera bien sa saison vendredi face à Annecy

Le Mans FC jouera bien son premier match de National vendredi à Annecy... Enfin presque, plus exactement à Rumilly, à vingt kilomètres à l'est du fief de son adversaire. Privé de son stade sur décision du préfet, le club haut-savoyard, promu cet été en National, cherchait une solution depuis plus d'une semaine.

Après avoir demandé une inversion du calendrier (jouer ce match au Mans), puis un report afin de se laisser du temps, le FC Annecy a finalement dégoté un terrain de substitution, au stade des Grangettes. Celui-là même où les coéquipiers de l'ancien manceau, Anthony Le Tallec, ont joué leur dernier match de préparation, vendredi face au Chambéry SF.

Les Manceaux prendront la destination de la Haute-Savoie dès jeudi après-midi.