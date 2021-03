Le Mans FC : Didier Ollé-Nicolle hausse le ton avant la rencontre contre Villefranche

Ce vendredi 5 mars l'équipe de football du Mans FC reçoit Villefranche pour la 24ème journée de National. Après une triste défaite face à Bourg-Péronnas sur le score de 2-0, les Sangs et or doivent s'imposer si ils veulent continuer à croire à la montée. Avec des résultats loin d'être réguliers depuis la deuxième partie du championnat, l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle pointe un manque d'envie de la part de son groupe.

Il y a une vraie remise en cause de tous les cadres, du staff et des joueurs pour être plus constant lors des matchs. ça implique d'avoir un vrai mental de compétiteur et pour l'instant, on ne l'a pas. Il reste onze matchs pour changer ça ."