Le Mans FC doit réagir face à Boulogne

L'équipe de football du Mans FC reçoit l’US Boulogne ce mardi 23 janvier à 18h au MMArena. Après un 11ème match nul concédé vendredi dernier face à Bastia Borgo, les Sangs et or espèrent décrocher une victoire à domicile pour continuer à jouer les premiers rôles dans le championnat de National.

Actuellement quatrième au classement de National les manceaux ont entamé le mois de février difficilement. Après une défaite et un match nul face au FC Bastia et Bastia Burgo, difficile de dire quel sera l’avenir des Sangs et Or dans ce championnat. Pas de victoire mais surtout un manque d’envie et de créativité dans le jeu, qui laisse perplexe les supporters. L’entraîneur Didier Ollé-Nicolle attend donc une réaction ce mardi 23 février face à Boulogne (16e): “On s’est mis dans une mauvaise situation en faisant encore un match nul à domicile. On a l’opportunité de se refaire et de montrer qui on est, c’est à nous de montrer nos qualités sur le terrain. J’attends une belle réaction du groupe”.

Laisser place aux jeunes joueurs

Pour renouer avec la victoire, le coach manceau compte s’appuyer sur plusieurs jeunes joueurs prometteurs comme le milieu de terrain Makan Aïko, 19 ans, auteur de son premier but lors de sa première titularisation face à Bastia Borgo. Un pur produit du centre de formation, qui pourrait se retrouver titulaire face à Boulogne. “C’est un joueur qui monte en puissance depuis deux mois et demi. Si on parle en terme de hiérarchie, il est d’ailleurs passé devant plusieurs joueurs confirmés", confie l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle. Jean-Philippe Krasso 23 ans est aussi attendu pour redynamiser l'attaque mancelle lui qui est prêté par l'AS Saint Etienne jusqu'à la fin de la saison. En défense Mathieu Gonçalves 19 ans, fait son grand retour dans l'effectif pour pallier à la blessure du vétéran Olivier Veigneau, 35 ans, touché au ligament latéral interne du genou. Trois jeunes joueurs qui auront donc l'occasion de s'illustrer dès 18h face à Boulogne au MMArena.

Le Mans FC - US Boulogne, mardi 23 février 2021. Coup d'envoi à 18h au MMArena. Match à huis clos.