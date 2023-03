Le Mans FC doit retrouver son sens collectif avant sa rencontre face à Versailles

En clôture de la 25e journée de National, le Mans FC reçoit au stade Marie Marvingt ce lundi 20 mars à 21h. Les footballeurs manceaux sont à une place de la zone de relégation. Ils devront faire face à une double difficulté : jouer contre le leader du championnat, Versailles. Un club désormais entraîné par Cris. Il était le coach des manceaux il y a encore quatre mois.

ⓘ Publicité

À lire aussi Le nouvel entraîneur du Mans FC est Réginald Ray

"Il faut retrouver le sens du collectif humain, technique, tactique", explique l'entraîneur du Mans FC, Réginald Ray. Pour cela, les footballeurs manceaux ont eu dix jours depuis leur lourde défaite face à Avranches (4-0). Ils ont fait davantage d'entraînements et même deux sessions à 7 heures. "Ce n'était pas une punition", assure le coach. "C'était une façon de nous faire comprendre, si nous ne l'avions pas déjà compris, que là nous sommes dans le dur. Nous devons être encore plus ensemble pour se sortir de cette situation", explique Maxence Derrien. Le défenseur du Mans FC ajoute que "le groupe l'a bien pris et puis [qu'il n'est] pas en position de se plaindre".

Une rupture consommée avec les supporters ?

Le Mans FC craint de voir des places vides dans les tribunes avec un match à 21 heures un lundi. S'il y aura des espaces vides, ce ne sera pas uniquement de la faute du calendrier. Depuis le début d'année, les footballeurs manceaux enchaînent défaites et match nuls. "Même si on mettait un stade totalement gratuit, on aurait du mal à faire le plein", regrette Clément Coulon, le co-président du Supporter club. Même les plus fidèles supporters laissent leur place. "Ces personnes-là essaient de donner leur place gratuitement à des amis mais aujourd'hui les Manceaux et les Sarthois ne souhaitent pas venir au match." Les supporters n'ont pas l'impression que les joueurs se battent selon le co-président de Supporter club.