Le Mans FC en barrages : déjà 10.000 spectateurs pour l'enjeu et l'ambiance

En moins de 24 heures, 10.000 places ont été vendues pour le match aller des barrages d'accession en Ligue 2 qui opposeront Le Mans FC et le Gazelec Ajaccio. En plus des fidèles supporteurs, de nombreux Sarthois qui suivent le club de plus ou moins loin iront au MMArena le 28 mai.