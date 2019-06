Le Mans FC en Ligue 2 : six années pour remonter de l'enfer de la DH au foot professionnel

Un nouveau chapitre de l'histoire mouvementée du Mans FC va s'écrire : six ans après la liquidation judiciaire et sa relégation administrative en DH, le club de football sarthois retrouve le monde professionnel, grâce à trois montées consécutives.

Le Mans, France

Le terme de "remontada" est devenu si galvaudé qu'on ose à peine l'écrire. En tout cas, c'est bien l'histoire d'une renaissance qui s'écrit pour le football au Mans : en s'imposant in extremis 2-0 face au Gazélec d'Ajaccio en match retour des barrages, Le Mans FC valide son ticket pour la Ligue 2 et retrouve le monde professionnel, six années après la liquidation judiciaire qui l'a fait plonger en DH, l'équivalent de la sixième division du football français.

Une renaissance express

En l'espace de six années, Le Mans FC aura réussi l'exploit de s'extirper du bourbier dans lequel il aurait pu rester englué bien plus longtemps. Monté dès la première saison de DH en CFA2, le club sang et or termine aux portes du National 2 deux saisons de suite avant d'y monter en 2017 sous la houlette de Richard Déziré, arrivé au Mans en juin 2015. Le coach manceau, qui sera toujours entraîneur du Mans la saison prochaine en Ligue 2, est donc parvenu à obtenir trois montées consécutives en trois saisons. Un exploit !

Trouver le bon modèle économique

La saison qui s'annonce est celle de tous les défis pour Le Mans FC. Thierry Gomez, le président manceau, a déjà prévenu : il sera crucial de trouver un modèle économique viable pour le club sarthois et son stade MMArena, avec la Ligue 1 en ligne de mire. Le Mans FC va encore une fois changer de dimension. Trop tôt pour dire sur quelles modalités va s'établir le soutien des collectivités locales avec cette montée en Ligue 2 : un sujet parmi beaucoup d'autres que France Bleu Maine abordera en direct avec Thierry Gomez ce lundi 3 juin. Le président manceau est l'invité de la rédaction à 7H45.