Le Mans FC enchaîne une deuxième victoire d'affilée

Le Mans FC a battu Châteauroux ce vendredi soir et grignote un peu de son retard sur les clubs qui le devancent.

Les sang et or se sont imposés au MMArena (photo d'illustration).

Ce n'est pas encore une série mais c'est une dynamique. Le Mans FC a remporté ce vendredi soir sa deuxième victoire de rang, cette fois au MMArena, une semaine après avoir battu Créteil.

Les sang-et-or ont battu la Berrichonne de Châteauroux 1-0 grâce un un but inscrit sur corner par Julio Donisa à l'heure de jeu.

Le Mans FC est 7e de National, à 9 points du podium et avec deux matches en retard sur le troisième. Deux rencontres contre Cholet (à domicile) et Avranches (à l'extérieur) que les manceaux disputeront dès la semaine qui vient, mardi et samedi.