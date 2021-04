National : Le Mans FC entre dans le sprint final

Le Mans FC va entamer le sprint final de la saison et les footballeurs sarthois ne vont pas devoir trébucher s'ils veulent pouvoir à l'arrivée monter sur le podium du championnat National. 10es du classement mais avec deux matchs en moins, les Sangs et Or pointent à sept points du troisième. Et avec cinq matchs à jouer en 15 jours, les Manceaux sont mathématiquement toujours dans la course à la Ligue 2.

"On est dans le sprint, comme pour un marathon, on est dans les cinq derniers kilomètres, les cinq derniers matchs. Et chaque match sera décisif", estime Didier Ollé-Nicolle, le coach. Le Mans FC ne doit donc pas se rater ce vendredi soir contre le SC Lyon. Face au dernier du classement, les aspirant à la Ligue 2 doivent impérativement gagner. "Après avoir gagné contre Saint Brieuc, il faut cette fois qu'on arrive à enchainer, à faire ce qu'on n'a jamais réussi cette saison", résume le milieu de terrain Maxime Bernauer.

Enfin réussir à enchainer plus de 2 victoires de suite

Jamais cette saison, Le Mans FC n'est en effet parvenu à enchainer plus de deux succès. Jamais distancés, mais jamais idéalement placés dans la course à la montée, les footballeurs sarthois espèrent néanmoins coiffer leurs rivaux au poteau. "C'est jouable, j'y crois. Je le pense sincèrement" affirme l'entraineur, enthousiaste. "C'est merveilleux d'avoir à jouer quelque chose en cette fin de saison, c'est pour vivre des moments comme ça qu'on aime la compétition, le football".

Les footballeurs du Mans FC ont des raisons d'y croire. Ils vont affronter successivement Lyon (18ème), Créteil (16ème), Cholet (11ème) et Annecy (15ème). Que des équipes moins bien classées que le club sarthois. Si ce dernier négocie bien cette série, il devrait être en bonne position avant son ultime match de la saison, contre Orléans, 4ème du classement (match reporté dont la date de report n'a pas encore été fixée). Mais ça ne sert à rien de voir trop loin rappelle le coach, "d'abord Lyon. Match après match. Et on s'offrira peut être une rencontre décisive".

Le Mans FC - SC Lyon. Coup d'envoi à 20h ce vendredi 30 avril au MMArena.

Le groupe retenu :