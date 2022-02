Le Mans FC espère garder sa bonne dynamique face à Bourg-Péronnas ce vendredi au MMArena

Le Mans FC reçoit Bourg-Péronnas ce vendredi 11 février à 19h au MMArena pour la 21e journée de National. Les Sang et Or sont confiants, ils sont remontés à la septième place du classement, portés par une dynamique positive depuis la reprise : quatre victoire de suite avant un match nul 0-0 à Sète vendredi dernier. A l'inverse, Bourg-en-Bresse, à la quatrième place, n'a remporté qu'un match sur les quatre dernières rencontres.

"Au niveau offensif, il faut oser un peu plus, tenter un peu plus", explique Cris, l'entraîneur manceau. "C'est l'instinct du joueur, la prise de décision. Si ça marque, tout le monde est content, si ça ne marque pas, on aura tenté." En revanche, il ne peut pas se plaindre de sa défense : aucun but encaissé depuis le début de l'année, malgré de nombreuses absences et suspensions. "On est plus solidaire du coup, c'est une question de mentalité et de solidarité", analyse Ibrahim Cissé.

"C'est une période importante"

Ce sera une nouvelle fois le cas ce vendredi avec sept joueurs absents : le défenseur Maxence Derrien et l'attaquant Makan Aïko sont toujours à l'infirmerie. Le milieu de terrain Ibrahima Coulibaly reste au repos. En revanche, les attaquants Armand Gnanduillet, Amadou Dia N'Diaye et les milieux de terrain Hamza Hafidi et Paul Lehoux vont pouvoir reprendre prochainement. "Aux entrainements, on fait souvent des jeux réduits", raconte le défenseur. "Souvent je joue avec Djamal (Moussadek), je peux aussi jouer avec Ryan (Ebene Talla) ou Ryan peut jouer avec Maxence (Derrien)." Ce qui permet selon lui une meilleure communication et une fois en match de ne pas "être surpris, car tu as l'habitude de jouer avec ton coéquipier." D'autant, que le championnat se corse pour les Sang et Or avec plusieurs belles affiches à l'horizon.

Après la réception de Bourg-Péronnas, le Mans FC se déplacera à Sedan avant d'affronter les deux leaders du classement : Laval, au MMArena le 27 février, puis Concarneau la semaine suivante. "Les équipes en haut de tableau vont essayer de s'assurer la tranquillité, celles en bas vont essayer d'éviter à se battre contre la descente", précise Cris. "C'est une période importante, le championnat peut tourner rapidement donc il faut être attentif à tous les matchs."