Le Mans FC espère renouer avec la victoire à Boulogne-sur-Mer

Le Mans FC se déplace à Boulogne-sur-Mer ce vendredi pour la neuvième journée de National. Après un mois marqué par deux défaites et deux matchs nuls, les sang et or veulent briser ce début de série noire.

Le Mans FC va affronter Boulogne-sur-Mer ce vendredi 1er octobre à 19h pour la neuvième journée de National. Les footballeurs manceaux espèrent décrocher une victoire, ce serait la première en cinq matchs.

Ce début de série noire pèse sur le moral des joueurs. "Les séries, c'est le plus important, et là elles sont plus négatives que positives", analyse le défenseur du Mans, Maxence Derrien. "Les victoires amènent la confiance, les gens sont plus libérés, ils osent plus de choses que quand il faut absolument gagner."

Plusieurs raisons à cette série

Mais si le Mans FC se retrouve dans cette situation, c'est à cause de plusieurs facteurs. "Au début de saison, on a peut-être joué des équipes de niveau un peu moindre, et peut-être qu'on s'est dit que ça allait être simple, alors que ça ne l'était pas", poursuit le joueur.

Après deux victoires contre le Stade Briochin et Créteil, la première défaite arrive à Châteauroux (2-1) et la suivante avec le derby face à Laval (2-1). "On se rend compte que si on n'est pas à 100% tout le temps, ça ne passera pas", ajoute Maxence Derrien. "On paye cash à chaque fois nos erreurs, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui font que si tout le monde monte d'un cran, ça ira mieux."

"Le résultat va venir"

L'entraîneur du Mans FC se veut rassurant sur les performances de l'équipe, qui fait partie de celles ayant le plus de possession de balle du championnat. "Les progrès sont là, on est dans la bonne voie, le résultat va venir", affirme Cris. "L'équipe a bien progressé de la zone défensive au milieu de terrain, maintenant il faut concrétiser en buts."

Les manceaux sont désormais dixième au classement, tandis que Bourg-en-Bresse et Villefranche accumulent les points avec aucune défaite et trois matchs nuls. Si pour Cris, l'objectif en début de saison était la montée en Ligue 2, "aujourd'hui, c'est déjà de se maintenir, la montée c'est encore loin."