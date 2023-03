Le Mans FC est devenu "une équipe sans vie" selon son président, Thierry Gomez.

Le président du Mans FC, Thierry Gomez, a publié ce samedi 11 mars 2023 un communiqué sur le site internet du club.

Après la très lourde défaite 4 - 0 vendredi à Avranches pour le compte de la 24e journée de national, les Sang et or flirtent avec la zone de relégation. Actuellement 12e et premier non relégables, ils ne comptent plus qu'un maigre point d'avance sur le 13e, Villefranche.

Une réunion avec les clubs de supporters

"J'imagine votre déception et votre colère" écrit Thierry Gomez aux supporters. "Notre jeu et notre esprit collectif partent en déliquescence. Nous sommes devenus une équipe sans vie, sans joie, sans dynamisme" ajoute-t-il avant de préciser qu'il rencontrera dans la semaine les clubs de supporters. Ces derniers sont appelés à "l'unité et la solidarité" car Thierry Gomez affirme que Le Mans FC est "dans l’urgence et la priorité reste [...] de nous maintenir en National".

Dans cette optique, le président du Mans FC espère voir les tribunes bien garnies lors du prochain match, le lundi 20 mars contre Versailles. "Je vous encourage, même si l’heure est tardive et le match télévisé, à venir le plus nombreux possible pour encourager notre équipe [...] Nous sortirons ensemble de cette situation qui n’est ni à la hauteur de nos ambitions, ni à la hauteur de votre fidélité et de votre passion pour le club".