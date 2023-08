Le Mans FC : face à Dijon "c'est à nous d'imposer notre jeu dès le début du match", prévient l'entraineur

Le Mans FC affronte Dijon pour son premier match à domicile de la saison. Les manceaux jouent à 18h30 ce lundi 21 août. Pour cette deuxième rencontre de National, l'entraineur, Réginald Ray, veut que ses joueurs fassent une meilleure entame de match.

"C'est important de bien démarrer la saison. À l'extérieur mais aussi à domicile pour impulser quelque chose de positif", expose l'entraineur. "Et même si on l'avait fait lors du dernier match amical, on est très contents de retrouver nos supporters et d'être à la maison. C'est important de hisser notre niveau de jeu par rapport au dernier match à Marignane. Face à Dijon ce sera une confrontation importante. Pour moi, cette équipe fait partie des favorites. Ils viennent de descendre de Ligue 2 et ils étaient en Ligue 1 il y a deux ans."

Surtout que Réginald Ray connait bien ses adversaires, notamment le nouvel entraineur de Dijon depuis cet été, Benoit Tavenot. "On a eu une une étroite collaboration voulue et espérée depuis tant de temps mais qui a été très courte au Sporting. On est deux compétiteurs mais le match ne va pas se résumer à nous deux. Mais avant, pendant et après ça n'empêchera pas d'avoir cette estime réciproque et ce respect mutuel."

Pour ce qui est de la tactique pour ce match, "on est sur un fil rouge à 90%", expose le coach. "Mais on ne va pas envisager les choses offensivement et défensivement de la même manière que lorsqu'on a affronté Marignane. On anticipe tout ça à travers notre travail de vidéo." Mais Réginald Ray prévient, "c'est à nous d'imposer notre jeu dès le début du match. je m'attends à une forte opposition mais ce qui importe c'est ce que nous on va y mettre."

Quelques instabilités

Même son de cloche auprès de Mathieu Coutadeur, une des nouvelles recrues de la saison, âgé de 37 ans. Pour lui, le dernier match contre Marignane a laissé en mémoire quelques instabilités. "L'excuse la plus facile c'est de dire qu'on est un nouveau groupe. Après il nous faut travailler mais on est sur le bon chemin parce que dans cette équipe il y a une très bonne base au niveau du mental mais aussi de l'exigence de travail. Je sors tout de même satisfait de la victoire et d'un point de vue personnel d'avoir fait un bon match mais physiquement je ne suis pas encore au point."

Mathieu Coutadeur, milieu de terrain au Mans FC © Radio France - Eloïse Roger

Le manceau qui a déjà joué au Mans entre 2005 et 2009 revient donc à la maison ce soir mais il n'y a pas de place pour la nostalgie. Il est déjà très concentré. Pour lui, face à Dijon, la préparation reste la même, "je n'ai jamais jaugé mes matches par rapport à l'adversaire. Donc peu importe qui on rencontre, ce n'est pas ce qui va faire que je vais me poser des questions et me préparer différemment. c'est avant tout de s'occuper de nous même et de très vite mettre en place ce qu'on est capable de faire."